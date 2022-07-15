تحرير 22 محضرا في حملة تموينية على المخابز ومحطات الوقود بجنوب سيناء

قال سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه في اجتماعه الأخير مع المحافظين بضرورة مراقبة الأسواق ومتابعة محطات الوقود عقب إعلان التسعيرة الجديدة للمحروقات.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أكدا ضرورة متابعة المخابز ومحطات تموين السيارات لمراقبة التسعيرة الجديدة ومنع استغلال المواطنين، موضحاً أنه منذ إعلان التسعيرة الجديدة للمحروقات تابعت مديرية التموين، أرصدة المحطات للتأكد من وجود مخزون استراتيجي.

الأرصدة من المواد البترولية متوفرة

وأكد وكيل وزارة تموين جنوب سيناء، أنه أجرى جولة تفقدية يرافقه رئيس مكتب تموين مدينة رأس سدر؛ للمرور على جميع محطات الوقود والمخابز بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس؛ للوقوف على الحالة التموينية بعد تحريك الأسعار للمواد البترولية، وقال إن الحالة مستقره تماما والأرصدة متوفرة والأمور تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي مشاكل بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف أن كل المدن يجرى بها حملات تموينية لضبط الأسعار والتأكد من عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والتأكيد على التزام أصحاب المحطات والمخابز بالأسعار المعلنة رسمياً.

تحرير 22 محضرا تموينيا

وقال «عبد القادر»، إنه جرى تشكيل حملة تموينية بالاشتراك مع وحدة مباحث التموين وحماية المستهلك ومكتب تموين شرم الشيخ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بمدينة شرم الشيخ، وتحرير عدد 22 محضرًا تموينيًا، للبيع بأزيد من الأسعار المقررة، كما جرى تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين صلاحية، ومحضرين لعدم حيازة شهادة صحية، وأحيلت المحاضر للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.