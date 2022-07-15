العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بحلوان.. «شافت الحرامي فخلص عليها»

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها في حلوان، اليوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة وضبط المتهم، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لعقار المجني عليها تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجاني.

تهشم في رأس جثة المجني عليها.. وحادث سرقة وراء مقتلها

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «بسمة ع ع» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بتهشم في الرأس.

وكشفت التحريات بأن لصا دخل الشقة لسرقة المجني عليها، وعندما شاهدته اعتدى عليها بضربها بآلة حادة على رأسها، وأسفرت عن وفاتها، كما تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تبين سرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار تكثيف الجهود لضبط الجاني.