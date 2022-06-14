كشف لغز العثور على جثة ربة منزل مذبوحة في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز قنا، من القبض على المتهم بذبح ربة منزل داخل منزلها، بقرية القناوية، بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية.

ضبط متهم ذبح ربة منزل بقنا

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة «نجاة.م.ك» 41 عامًا، مذبوحة داخل منزلها بقرية القناوية دائرة مركز قنا.

وبعد تكثيف التحريات تبين أن مرتكب الواقعة عاطل يدعى «إبراهيم.م.و»، 35 عامًا، ذبح المجني عليها بآلة حادة، وسرق مصوغاتها الذهبية، ولاذ بالفرار هاربًا.

وكشفت التحريات، أن الجاني، تسلل إلى المنزل لسرقة، ذهب ربة المتزل، مستغلًا وجودها وحيدة، وخلال السرقة، فوجئ بوجودها مستيقظة، فقاومته ما دفعه للتخلص منها، بآلة حادة.

جرى ضبط المتهم وبحوزته المسروقات الذهبية، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة.

التحقيق مع مزارع بقنا في تهمة هتك عرض طفل

في سياق منفصل، تجري أجهزة التحقيق في مركز قنا، التحقيق مع مزارع قام بهتك عرض طفل صغيرة داخل زريبة مواشي بقرية دندرة في مركز قنا.

كانت الأجهزة الأمنية ضبطت مزارع بتهمة هتك عرض طفل، بقرية دندرة.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بورود بلاغ بقيام عامل هتك عرض داخل حوش مواشي مهجور بقرية دندرة.

وانتقلت قوة أمنية لفحص الواقعة والتأكد منها وضبط المتهم يدعى ع.م، 45 عامًا، مزارع، بتهمة هتك عرض طفل، عمره 10 سنوات، بعد استدراجه داخل حوش مهجور.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبها، تقدمت لجنة حماية الطفل، في محافظة قنا، بطلب إلى جهة التحقيق، لتقديم كافة كافة أوجه الدعم للطفل الذي تعرض لهتك عرض، سواء دعم للأسرة أو دعم نفسي للطفل.