«التعليم»: من يرسب في الثانوية العامة يعيد السنة على مواد الرسوب فقط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بشكل منتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرة إلى أن أي طالب يرسب في الامتحانات هذا العام 2021-2022، سوف يبقى للإعادة إلى العام الدراسى المقبل بنفس مواد الرسوب، أي أن الطالب لن يؤدي الامتحان العام المقبل في جميع مواد الثانوية العامة، بل في المواد التي لم يحقق فيها نسبة النجاح هذا العام وبالدرجة الكاملة.

حال رسوب الطالب في 3 مواد يعيد السنة في مواد الرسوب فقط

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حال رسوب أي طالب في نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022 في 3 مواد، سيعيد السنة على الثلاثة مواد فقط دون الدخول في امتحانات الدور الثاني أما في حال رسوب الطالب في مادتين يحق له دخول الدور الثاني ولكن بنصف الدرجة، وفي حال امتناعه يدخل العام الجديد بالمادتين فقط ويحصل على الدرجة الفعلية، ويدخل الامتحانات في العام الدراسي 2022-2023، بالدرجة الكاملة، وليس 50% من الدرجات، أي يدخل الطالب الامتحان والدرجات التي يحصل عليها تضاف إلى مجموعه الكلي في المواد التي نجح بها، كما أن الطالب الذي قرر تأجيل العام الدراسي الحالي للعام المقبل يستفيد من الدرجات الكاملة في جميع المواد.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022، تتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، حتى يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها، لافتًا إلى أن أعمال التصحيح بدأت من يوم 27 يونيو الماضي، كما أن تقدير درجات الطلاب سيتم بشكل إلكتروني أيضًا، لمنع أي أخطاء أثناء تقدير درجات الطلاب في الثانوية العامة.