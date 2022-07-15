توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار رطب نهارا ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، ويكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، ويزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة السبت 16 يوليو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة الأحد 17 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة الاثنين 18 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 40.