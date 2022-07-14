توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار نشاط الريح وشبورة مائية صباحا

كشفت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها اليوم، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة، إذ إنّ من المنتظر أن يسود طقس رطب وحار، على محافظات شمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

وذكرت هيئة الأرصاد أن جنوب وشمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء، وجبال البحر الاحمر، تشهد طقسا شديد الحرارة، خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء سيسود طقس معتدل ولطيف الحرارة، على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فإن الهيئة العامة للأرصاد أعلنت توقعات طقس الأيام المقبلة، إذ يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية، ما يعمل على تحسين الشعور بالحرارة، وانخفاض نسب الرطوبة، خلال ساعات المساء، مع استمرار تكون الشبورة المائية مع بداية ساعات الصباح الباكر، على كل من الطرق الزراعية والصحراوية والطرق القريبة من المسطحات الزاعية والمائية، وأيضا على الطرق السريعة المؤدية للقاهرة الكبرى، ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة الجمعة 15 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

درجات الحرارة السبت 15 يوليو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد 17 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.