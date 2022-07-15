إعلامي كويتي يرصد تغيرات كبيرة في مصر خلال 5 أشهر: أصبحت «حاجة تانية»

أشاد الإعلامي الكويتي محمد الملا، بالبنية التحتية المصرية التي بدأ تأسيسها في السنوات الأخيرة، قائلا: «أنا زرت مصر في فبراير الماضي، حاجة تانية، العاصمة الإدارية الجديدة زرتها وشوفت حجمها، مدينة بهذا الحجم تحتاج 20 إلى 30 سنة، لكن نجد أن مصرتسابق الزمن».

مصر انطلقت نحو قطار التنمية

أضاف «الملا»، خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، المعروض على شاشة قناة «ten»، اليوم الجمعة، أن هناك تغيرات كثيرة، شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، مثل بناء البنية التحتية، والطرق، ودعم السياحة، والمتحف المصري الكبير، وأنفاق قناة السويس، والمشروعات الزراعية.

وتابع: «اليوم تشرب مياه نظيفة، ولا تنقطع الكهرباء مثل كثير من الدول، أمور كثيرة تواجدت في مصر، والكثير من الاقتصاديين قالوا إن مصر في 2030، ستختلف عما هي عليه، مصر كبيرة، وانطلقت نحو قطار التنمية والقمة، والمطلوب من الشعب المصري الصبر».

وأكد الإعلامي الكويتي، أن مصر استطاعت أن يكون الأمن ملفها الأول بعد 2014، والحفاظ على الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب، لافتا إلى أن مصر خلال الأربع سنوات الماضية، نجحت في حماية أمنها الداخلي.

العالم يمر بأزمة اقتصادية خانقة

أوضح الملا، أن العالم يمر بأزمة كبيرة، وكل مشكلاته تعيشها كل الدول، وأزمة أوكرانيا كسرت أبواب كثيرة، خاصة في النظام الاقتصادي العالمي، وتشكلت مجموعات جديدة، وهناك صراع بين الدول الكبرى، وأزمة اقتصادية خانقة، وستسقط بعض الاقتصادات، لا سيما ما حدث في سيريلانكا والأرجنتين والبرازيل.