52 غريقا في محافظات مصر خلال عيد الأضحى 2022.. بينهم 15 بالمياه العذبة

لقي 52 شخصا مصرعهم غرقا في محافظات مصر خلال عيد الأضحى 2022، حيث تصدرت الإسكندرية المشهد بعدد 12 غريقا كأكثر المحافظات، فيما راح 15 شخصا ضحية المياه العذبة في عدد من المحافظات منهم من سقط سهوا وآخرون هربا من الحر، لتتعدد الأسباب ويبقى الموت واحدا.

غرق 12 شخصا في الإسكندرية

لقي 12 شخص مصرعهم غرقا خلال أيام عيد الأضحى في الإسكندرية، تمثلوا في 11 شابا ورجل في الأربعينات من عمره، حيث تصدرت شواطئ العجمي مشهد الغرف بـ11 حالة بينما وقع غريق واحد في شواطئ قطاع شرق، فيما تكمن فريق غواصين الخير برفقة الإنقاذ النهري من انتشال جثامينهم جميعا.

غرق 5 أشخاص في سوهاج

لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقا بمحافظة سوهاج خلال أيام عيد الأضحى، بينهم طفلة رضيعة لم تتجاوز عامين من العمر، ومسنة تجاوزت الـ70 سنة، بالإضافة إلى 3 أطفال حاولوا الهرب من حرارة الجو، ليلقوا مصرعهم غرقى في المياه، حيث تم انتشال جثث جميع الضحايا، والتصريح بدفنها عقب تقرير الطب الشرعي.

مصرع 7 في الساحل الشمالي ومطروح

لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر وقوع 5 حوادث غرق في شواطئ مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، وذلك خلال أيام عيد الأضحى.

مصرع 7 أطفال غرقا في ترعة بالأقصر

لقي 7 أطفال مصرعهم في سقوط تروسيكل بترعة القرنة في محافظة الأقصر، حيث كان يحمل أسرة كاملة مكونة من 11 شخصا.

مصرع 6 غرقا في مصيفي جمصة ورأس البر

لقي 6 أشخاص مصرعهم في مصيفي جمصة ورأس البر، حيث لقي شاب مصرعه غرقاً فجر ثالث أيام عيد الأضحى، أثناء الاستحمام بمياه البحر في «شاطئ 71» بمدينة رأس البر، بينما شهد مصيف جمصة، 5 حالات غرق.

ضحايا المياه العذبة

لقي 15 مصرعهم في المياه العذبة بين النيل والترع في عدد من محافظات مصر، أولهم غرق شابان في محافظة الدقهلية في نهر النيل، بالإضافة إلى مصرع 4 أطفال، إثر سقوط ميني باص كانوا يستقلونه في «ترعة السلام» بطريق «دمياط - الدقهلية»، فيما لقي شاب مصرعه غرقا في بحر إدكو بمحافظة البحيرة.

وشهدت قرية اكوة الحصة، بمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، مصرع شاب في العقد الثاني من عمره، غرقا أثناء نزوله للاستحمام في نيل رشيد بنطاق القرية، فيما عثر على 3 جثث داخل مياه ترعة رئيسية بقرية الشيخية في مركز قفط، جنوب محافظة قنا، كما شهدت محافظة المنوفية، وفاة 4 من أبنائها غرقا في وقائع مختلفة خلال الأيام الماضية.