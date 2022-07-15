العثور على جثة متعفنة لضابط بالمعاش داخل شقته بمدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لضابط بالمعاش داخل شقته في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، وقررت جهات التحقيق استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في عقار بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وتبين أنها شقة ضابط بالمعاش، وعقب استئذان جهات التحقيق تم كسر باب الشقة، وبالمعاينة تبين العثور على جثة شخص يدعى «عبد الرحمن ح ا»، 88 عاما، ضابط بالمعاش، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود كسر أو عنف، وتبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها.