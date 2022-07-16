غرق وانتشال 9 أفراد في 3 محافظات خلال 24 ساعة 

شهدت 3 محافظات مصرية، أمس الجمعة 9 حالات غرق، نجحت قوات الإنقاذ في انتشال جثثهم، وهم القليوبية، والدقهلية، والساحل الشمالي التابع لمنطقة مطروح من المصطفين الذين كانوا يقضوا أجازة عيد الأضحى.

غرق شابين بترعتين في القليوبية وانتشال جثتهم

ولقي شابين مصرعهم أثر غرقهم في ترعتين بالقليوبية، حيث انتشلت قوات الانقاذ النهري من جثة شاب يدعى «م.ع.م» 33 سنة عاطل، من مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، والذي تم نقل جثته إلى مشرحة دار الصحة النفسية، كما انتشلت جثة شاب آخر عشريني يدعى «ي.ع.ح» بترعة في منطقة عزبة السوق ببنها، والذي تم نقل جثته إلى مستشفى بنها العام.

غرق 4 شباب في الدقهلية وانتشال جثثهم

ولقى 4 شباب مصرعهما غرقًا قي الدقهلية 2 منهم في مصيف جمصة وهم السيد أ.أ.ال، 26 سنة، مقيم في ميت غمر، وم.أ.أ.ع، 18 سنة، ومقيم في الجرايدة مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، حيث تمكنت قوات الانقاذ من انتشال جثثهم وهما على قيدد الحياة وحاولوا انقاذهم بعمل الإنعاش الرئوي ولكنهم لم يستجيبا ولفظا أنفاسهما الأخيرة وتم نقلهما إلى مستشفى جمصة المركزي، ومنهم 2 آخرين في نهر النيل فرع دمياط، المار من أمام قرية ميت الكرماء مركز طلخا، وهم أ.ع.خ.ع، 20 سنة، مبيض محارة، وم.و.ش.ال، 16 سنة، سائق توك توك وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتهم ونقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي.

غرق 3 أفراد من أسرة واحدة في الساحل الشمالي

ولقي 3 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم غرقًا بقرية النورس في الساحل الشمالي، وهم أ.ط 35 سنة وأ.ع.ع.أ 20 سنة، يقيمون في الغربانيات قرب مدينة الحمام بمرسى مطروح، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثامين المتوفيين ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي وبالفحص تبين أن المتوقين الثلاثة لقوا مصرعهم إثر اسفكسيا الغرق وأن الجثامين خالية من أي إصابات.