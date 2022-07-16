طقس اليوم في البحيرة.. العظمي 34 درجة مئوية وتكوّن شبورة مائية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت بمحافظة البحيرة، حار رطب نهاراً، معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة أنحاء مدن ومراكز المحافظة.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً سيشهد طقس مشمس، وإرتفاع فى نسب الرطوبة نهاراً بالمدن الساحلية في البحيرة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجة، والرياح تنشط أحياناً، ما يقلل من الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط بمدن رشيد وادكو، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه «1: 1.75» متر، على أن يكون إتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم السبت العظمى 33 درجة مئوية وبلغت الصغري 24 درجة مئوية، كما شهدت المحافظة تكون الشبورة المائية على مختلف طرق محافظة البحيرة وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة لاسيما مع الساعات الأولى من الصباح

إقبال المصطفين على شاطئ ادكو

وتشهد مدينة ادكو بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المصطافين، وذلك مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الأيام الماضية، كما اتخذت المحافظة العديد من الإجراءات لحماية المصطفين من التعرض للغرق.

وترجع هذه الإجراءات إلي التوجيه بتوفير عيادة متنقلة تحتوي على الأجهزة والمستلزمات الخاصة بعمليات الطوارئ لحالات الغرق، وجاء ذلك القرار بعد غرق 3 شباب من أبناء مدينة إدكو أثناء تواجدهم علي الشاطئ لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.