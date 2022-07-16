محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة ،واستكمال اعمال الرصف وفقا للخطة، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة

وأشار المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم – أن الوحدات المحلية بمراكز البداري والغنايم وساحل سليم وديروط نظمت حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين ، حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة ورفعها من نقاط التجميع بالوحدات المحلية القروية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكنية.

معدات شفط وكنس الأتربة

وتشل حملات النظافة تسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بتلك الوحدات كالجليدر وسيارات النقل والوادر والحاويات ومعدات شفط وكنس الأتربة بالاضافة إلى استكمال أعمال صيانة شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب وإحتياجات المواطنين.