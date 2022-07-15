تشغيل 812 شابا بينهم 14 من ذوي الهمم ومنح تصاريح مزاولة مهنة لـ1518 بأسيوط

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مجهودات مديرية القوى العامة خلال شهر يونيو، في مجال التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص، معلنًا عن قيام المديرية بتعيين 812 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري خلال الشهر الماضي، وذلك من خلال كعب العمل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2656 شاباً ضمن جهود المحافظة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقاءه مع حازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط.

دعم الشباب والحد من البطالة

وأوضح المحافظ إن مديرية القوى العاملة تواصل دورها الداعم للشباب والعمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور، سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال مكاتب التشغيل أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات ثقافة العمل الحر التي يتم تنفيذها بالتعاون من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات، لافتا إلى تشغيل 812 شابا منهم 14 من ذوي الهمم (القادرون باختلاف)، ومنح 1518 شابا شهادة مستوى المهارة و1518 تصاريح مزاولة حرفة.

استخراج 1518 شهادة قياس مستوى

من جانبه، أوضح حازم وكيل وزارة القوى العاملة أن المديرية نفذت أكثر من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة، بالإضافة إلى استخراج 1518 شهادة قياس مستوى مهارة، و1518 كارينهات مزاولة حرفة والاشتراك في لجان منح تراخيص لعدد 11 منشأة، موضحًا إنه في مجال السلامة المهنية تم التفتيش على 121 منشأة، أسفرت عن تحرير 72 محضرا للمنشآت المخالفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1410 منشآت يعمل بها عدد 2987 عاملا، وأسفرت عن تحرير 73 محضرًا، وفي مجال عمالة الأطفال تم المرور على 49 منشأة يعمل بها 51 طفلا وتم عقد 5 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقي 5 شكوى عمالية وتم بحثها جميًعا، أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد تم التفتيش والمتابعة على 1410 منشآت.