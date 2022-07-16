عاجل.. العاهل الأدرني يصل إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين في مطار جدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأعاجل.

ووصل العاهل الأردني الملك عبدالله، قبل قليل، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في قمة جدة.

قمة جدة للأمن والتنمية

وتستضيف مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر قمة جدة للأمن والتنمية، ويشارك فيها قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق.