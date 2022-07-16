مطروح: لا شكاوى من امتحان الدور الثاني في اللغة العربية للأول الثانوي

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي، انطلق اليوم وسط إجراءات احترازية شاملة في جميع اللجان، مشيرا إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحانات حتى الآن، حيث أدى الطلاب امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية «ورقي» كفترة أولى لمدة ثلاث ساعات من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، وسط متابعة لجميع اللجان على مستوى المحافظة من خلال غرفة العمليات.

182 طالبا أدوا امتحانات الدور الثاني

وقال وكيل تعليم مطروح، اليوم السبت، إن 182 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني في جميع الإدارات التعليمية، وسط أجواء تربوية مناسبة آمنة، فيما تغيب 32 آخرون، لافتا أن الأجواء الهادئة سادت لجان الامتحانات في اليوم الأول.

وذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح قامت بالتواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وأكدت عدم تلقي أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

انعقاد اللجان بالمدارس الاعدادية

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي تُجرى بالتوازي مع امتحانات الشهادة الثانوية، مضيفاً أنه تم اختيار بعض المدارس الإعدادية لأداء الطلاب الامتحان بها مع الالتزام بكل القواعد الامتحانية المنظمة وفق التعليمات الوزارية.

وذكر أنه يجرى تعقيم جميع اللجان قبل أداء كل إمتحان، وعقب الانتهاء من الامتحان مرة أخرى كإجراءات إحترازية للحفاظ على الطلاب والمراقبين من جائحة كورونا وتوفير جميع المعقمات بالحمامات والتباعد داخل اللجان مع تخفيف الأعداد بها.