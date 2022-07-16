ضبط اثنين متهمين بقتل شاب في كفر شكر.. والنيابة تصرح بدفن الجثمان

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية في ضبط اثنين من المتهمين في واقعة مقتل جزار شاب وإصابة صديقه بمنطقة المنشأة الصغري دائرة مركز شرطة كفر شكر، إثر مشاجرة في حفل زفاف وخلاف على دراجة بخارية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثالث الهارب.

التصريح بدفن الجثمان

وصرحت أجهزة التحقيق المعنية في القليوبية بدفن جثمان الشاب محمد يحيى ضحية المشاجرة وإطلاق الرصاص في قرية المنشأة الصغري بكفرشكر، حيث شيع الأهالي الجثمان عقب خروجه من المشرحة في موكب مهيب، مؤكدين أنه يستحق لقب «شهيد الشهامة»، وأنه كان حسن السيرة.

وأشاروا إلى أنه كان يدافع عن زميله المصاب وصديقه الذي نشب بينه وبين المتهمين خلاف، مركدين أن الحادث تزامن مع عيد زواجه، وأنه كان لديه طفل عمره شهرين.

تفاصيل مصرع شاب كفر شكر

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول الشاب محمد يحيى بقرية المنشأة الصغرى مصاب بطلق ناري، إثر طلقة دخول وخروج بالكتف الأيمن وتحت الإبط الأيسر، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى وإصابة «رزق ، إ ، د» جزار مقيم بمدينة كفر شكر مصاب بطلق ناري فى العضد الأيسر دخول وخروج ويخضع الآن للعلاج بالعناية المركزة.

وتبين من تحريات البحث الجنائي نشوب مشاجرة في حفل عرس بقرية المنشأة الصغرى بسبب خلاف سابق على دراجة نارية بين الطرفين، وأثناء مغادرة المجني عليهم إلى منزل أحدهم فوجئوا بأعيرة نارية صوبهم من قبل مجهولين، ولقي أحدهم على إثرها مصرعه وسقط الآخر مصابا بطلقات نارية، وفر الجناة هاربين خارج القرية، وتم ضبط اثنين منهم بعد الحادث بساعات وجاري ملاحقة الثالث.

وبسؤال المصاب أكد قيام «طلعت ع م»، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري صوبه والمجني عليه المتوفى، وذلك بمعاونة كلا من «حسن ف ع»، و«م م م»، لخلاف بينه والمتهم الثاني حول دراجة بخارية مملوكة لهم، وأثناء إنهاء الخلاف أطلق المتهم الأول أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه وإصابة المجني عليه الثاني.