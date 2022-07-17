درجات الحرارة اليوم الأحد 17-7-2022 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا حول توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 17 يوليو وأبرز الظواهر الجوية.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء، كما يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية والغربية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في معظم المدن والمحافظات وفق بيان الأرصاد كما يلي:

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 33 - 24

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 31 - 23

مطروح 30 - 22

السلوم 31 - 22

سيوة 37 - 22

بورسعيد 32 - 24

دمياط 31 - 24

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 23

العريش 32 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 35 - 21

نويبع 36 - 26

طابا 34 - 24

كاترين 33 - 18

الطور 36 - 26

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 36 - 27

الفيوم 37 - 23

بني سويف 37 - 23

المنيا 37 - 23

أسيوط 38 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 28

أسوان 41 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 40 - 29

الوادي الجديد 40 - 26

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 26

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27