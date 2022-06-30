عاجل.. انتشال سيارتين بعد سقوطهما في ترعة المريوطية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من انتشال سيارتين ملاكي بعد سقوطهما في ترعة المريوطية هرم.

وكشفت الأجهزة الأمنية، عن عدم وجود أي وفيات ناتجة عن الحادث، وتبين أن سبب الحادث عدم وجود فرامل في إحدى السيارات، ما تسبب في اصطدامها بسيارة أخرى، وسقطتا في ترعة المريوطية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وانتشلت السيارتان من الترعة، بعد فشل محاولات الأهالي في استخراجهما بالحبال.

بداية الواقعة

كانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بسقوط سيارتين ملاكي داخل ترعة المريوطية، وانتقل رجال الشرطة لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية تجمع الأهالي بالمنطقة في محاولة لاستخراج السيارتين، وإحضار سيارة نقل ومحاولة ربط السيارتين الغارقتين في النقل، لكن المحاولة لم تنجح.