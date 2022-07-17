البنوك والبورصة تستأنف عملها اليوم بعد أطول إجازة في 2022

تستأنف البنوك المصرية والبورصة اليوم، عملها لتعود للعمل بالساعات الرسمية في شكل طبيعي عقب أطول عطلة اتخذتها خلال العام الحالي والتي استمرت لمدة 9 أيام متتالية، حيث جاءت إجازة عيد الأضحى من يوم الجمعة الماضية 8 يوليو وحتى أمس السبت 16 يوليو.

ويعاود البنك المركزي والبنوك والبورصة المصرية وعدد من الهيئات والمصالح لتباشر أعمالها الطبيعية في نفس مواعيد العمل القديمة بدون أي تغيير بدءا من اليوم الأحد.

قبل عيد الأضحى.. البنوك تطرح الـ10 جنيهات الجديدة البلاستيكية

وخلال الفترة الماضية قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، أعلنت الدولة طرح العملات البلاستيكية الجديدة لفئة الـ 10 جنيهات، حيث اتخذها الكثير من الأشخاص كعيدية في شكل جديد للأبناء والأحفاد.

ومن المنتظر أن يحصل القطاع المصرفي والبورصة على إجازة لمدة 4 أيام كعطلة أسبوعية، ثم الاحتفال بثورة 23 يوليو والاحتفال برأس السنة الهجرية، حيث توافق هذه الاحتفالات أيام العطلات الأسبوعية، لذلك من المتوقع أن تعلن الحكومة ترحيل هذه الإجازات إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع وفق ما هو مقرر.

توقعات بزيادة الإقبال على البنوك بعد الإجازة

خلال الأسبوع الماضي، انتظر الكثير من المواطنين عودة حركة العمل ومواعيد العمل الطبيعية في البنوك والبورصة لإنهاء عدد من الأعمال الخاصة بهم وفتح شهادات وغيره.

ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال على البنوك والمصارف، وذلك بالرغم من إتاحة عدد كبير من البنوك تطبيقات على الهاتف المحمول يمكنها العمل من أي مكان بدلا من الذهاب إلى البنوك، ولكن حتى الآن ما زال هناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون الذهاب إلى مقرات البنوك.