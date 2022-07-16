طبيب من داخل مستشفيات العزل: الحالات الحرجة نادرة.. ونقترب من انتهاء الوباء

بعد قرار وزارة الصحة والسكان، بتحويل مستشفى صدر وحميات العباسية وحلوان إلى عزل كلي، بالتزامن مع ارتفاع إصابات كورونا؛ لاستيعاب الأعداد المتوقع حجزها في المستشفيات، ثارت حالة من التوتر والقلق لدى المواطنين؛ خوفًا من انتشار العدوى وحدوث مضاعفات خطيرة تؤدي إلى حالات وفاة.

وتواصلت «الوطن» مع أحد الأطباء الذين يقدمون الرعاية الصحية لمرضى كورونا في مستشفيات العزل؛ لشرح الوضع وطمأنة المواطنين.

زيادة حالات الإصابة منذ 20 يونيو

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، أخصائي أمراض الباطنة والصدر، أن قرار تحويل المستشفيات السالف ذكرها لعزل كلي نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، جاء في وقته لاستيعاب حالات الإصابة التي تزايدت في الفترة الأخيرة، خاصة من تاريخ 20 يونيو الماضي، إلا أنه طمأن المواطنين، قائلًا: «نحن بصدد نشاط فيروسي متقطع ومؤقت، لذا لا ينبغي نشر الذعر أو القلق».

أعراض بسيطة يسهل علاجها

وأضاف إسماعيل، أنه بالرغم من زيادة أعداد الحالات المصابة مؤخرًا، إلا أن السلالة الموجود في مصر حاليًا والعالم أجمع، وهي أوميكرون ومشتقاته، لا تؤدي سوى لأعراض من خفيفة إلى متوسطة، ولا ينتج عنها وفيات مثل أعراض الجهاز الهضمي كالقئ، والإسهال، بالإضافة إلى الإصابة بالحمى التي يُشفى منها المريض دون مضاعفات خطيرة كالتي حدثت مع بداية انتشار كورونا.

مرحلة ما قبل انتهاء الوباء

وتابع أخصائي أمراض الباطنة والصدر، أنه نادرًا ما يوجد حالات مصابة بالمضاعفات الخطيرة في مستشفيات العزل كالالتهاب الرئوي أو حدوث فشل تنفسي: «الحالات الحرجة أصبحت نادرة، فمثلًا من كل 10 آلاف حالة مصابة، توجد حالة أو حالتين حرجة، وبالتالي نلاحظ قلة الوفيات»، ونهى حديثه مؤكدًا أننا في مرحلة وسطية ما بين الموجات الشرسة وانتهاء الوباء الذي نكاد نقترب منه بتحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا.

يذكر أنه من المقرر تخصيص غرفة عزل بكل المستشفيات؛ لحجز حالات الانتظار بالاستقبال والطوارئ من حالات الكوفيد لحين تحويلها إلى مستشفيات العزل، وتخصيص مسارات لحالات كورونا المؤكدة والمشتبه بها؛ لضمان استقرار الوضع الوبائي وعدم نشر العدوى وفقًا لوزارة الصحة.