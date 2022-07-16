حريق هائل في فرع بنك شهير بالمهندسين.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل بنك شهير بمنطقة المهندسين، قبل قليل، وتبيّن أنّ الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا مفاده نشوب حريق بأحد البنوك الشهيرة في منطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف؛ تحسبا لوقوع مصابين، وجرى فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية المجاورة.

ودفعت وحدة الحماية المدنية في الجيزة بـ3 سيارات إطفاء، انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، وسيطرت على الحريق، قبل أن ينتقل إلى الشقق المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وحدة تكييف خارجية تسببت في الحريق

وبينت تحريات رجال المباحث أن الحريق نشب بالطابق الرابع في أحد البنوك بـ المهندسين، كما أوضحت أنه ناجم عن وحدة تكييف خارجية خاصة بالبنك، وتمت السيطرة على الحريق دون أي تلفيات أو إصابات، كما كشفت التحريات عدم وقوع أي إصابات نتيجة كون البنك مغلقا بسبب عطلة رسمية.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وأُخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، وانتدبت عناصر البحث الجنائي لمعاينة آثار الحريق، ومعرفة مدى إمكانية وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث؛ تمهيدا لتفريغها، والتعرف على أسباب الحريق.

واستدعت النيابة عددا من شهود العيان؛ لسماع أقوالهم بشأن الحريق، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها واستكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة، وموافاة النيابة العامة بالمستجدات.