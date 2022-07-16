تفاصيل السيطرة على حريق بمنزل في أسيوط.. لا خسائر بشرية

نشب حريق محدود بأحد المنازل بمنطقة الجمعية الشرعية، أمام مسجد أبوبكر الصديق، بحي غرب محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم أول، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق بأحد المنازل بمنطقة الجمعية الشرعية، أمام مسجد أبو بكر الصديق، بحي غرب محافظة أسيوط.

سيارات الشرطة والإطفاء في موقع الحريق

وعلى الفور، انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم أول، وسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بلوحة الكهرباء بأحد المنازل بمنطقة الجمعية الشرعية أمام مسجد أبو بكر الصديق، بحي غرب محافظة أسيوط، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

مصرع وإصابة 22 في انقلاب سيارة

وفي سياق آخر، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخران، إثر انقلاب سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص داخل ترعة بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، في وقت سابق، إخطارا من مأمور مركز أسيوط، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي بإحدى الترع، بمحافظة أسيوط، ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقل لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة، وضباط المباحث بقسم شرطة أسيوط، وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، أثناء ذهابهم أحد الأفراح، ما أسفر عن انقلابهما بالترعة الإبراهيمية على طريق أسيوط ديروط الزراعي.