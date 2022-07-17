طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان علم النفس والاجتماع

يؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، صباح اليوم، امتحانات الثانوية العامة 2022، في مادة علم النفس والاجتماع، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، لمواجهة الموجة السادسة من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، علاوة على تأمين وصول الأسئلة إلى لجان الامتحانات، وتفتيش الطلاب لمنع الغش الإلكتروني.

أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع تعتمد على الفهم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بشكل منضبط دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها منذ بدايتها في 20 يونيو الماضي، لافتا إلى أن أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، موضحاً أن جميع أسئلة الامتحانات التي تم عقدها جاءت جميعها طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

وأكد المصدر، في تصريحات للوطن، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 يتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، لمنع حدوث أى أخطاء في أعمال التصحيح، مشيراً إلى أن كل طالب في الثانوية العامة سيحصل على درجاته التى يستحقها، ولن يظلم أى طالب في درجاته، وأن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة بين جموع الطلاب، موضحاً أن المركز القومي للامتحانات يواصل أعمال التصحيح في مواد اللغة العربية والكيمياء واللغة الأجنبية الأولى والثانية.

إجراءات مشددة داخل اللجان لمواجهة الموجة السادسة من كورونا

وأضاف المصدر، أنه سيتم تنفيذ إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 لمواجهة الموجة السادسة من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مؤكداً أن الوزارة لم تتلقي أى إخطار من قبل الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية يفيد برصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا منذ بداية الامتحانات في 20 يونيو الماضي وحتى الآن.