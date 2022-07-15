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إصابة حلاق بطلق ناري في الصدر على يد معاق ذهنيا في المنوفية

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إبراهيم الديهي
11:25 ص | الجمعة 15 يوليو 2022
طلق ناري - صورة أرشيفية

طلق ناري - صورة أرشيفية

أصيب حلاق في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بطلق ناري علي يد طفل معاق ذهنيا، أثناء الحلاقة لشقيقه، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قويسنا المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب، كما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

السلاح ملك شقيق الطفل

بالانتقال والفحص، تبين إصابة «م. ص»، حلاق، مقيم دائرة مركز قويسنا في المنوفية، بطلق ناري في الصدر، على يد «ا. ط»، 18 سنة، مريض بإعاقة ذهنية، وقام بإطلاق النار عن طريق الخطأ على الحلاق من طبنجة 9 مم خاصة بشقيقه، وهي طبنجة غير مرخصة، وتم ضبط السلاح المذكور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بإصابة حلاق بطلق ناري

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بإصابة حلاق بطلق ناري في الصدر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الحلاق المصاب إلى المستشفى، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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