«تموين المنوفية»: تحرير 218 محضرا في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

كثفت مديرية التموين في المنوفية، الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

تحرير محاضر تموينية للمخالفين

وأسفرت جهود مديرية التموين في المنوفية، عن تحرير 218 محضرا تموينيا تنوع ما بين 136 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، و82 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

ومن جانبه، وجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة، لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري.

حملات لرفع تراكمات القمامة من الطرق

على صعيد آخر، تواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة، شن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، أعمال رفع 20 طن مخلفات قمامة ونواتج الهدم بمنطقة تيمور، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة بالطريق الزراعي وترعة الخضراوية بنطاق الوحدة المحلية بعرب الرمل وطريق قويسنا شبين الكوم، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، بالإضافة إلى متابعة منظومة العمل المركز الصحي بقويسنا، للتأكد وجود الأطقم الطبية والنوبتجيات بالمركز لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، متابعته لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم خلال الورديات الصباحية والمسائية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بنطاق المدينة، موضحا أنه تم تنظيم حملات تموينية وإشغالات مكبرة على المحلات العامة والأسواق وأماكن بيع السلع الغذائية بقرية دنشواي بالتعاون مع مديرية التموين.

إزالة الإشغالات من الطرق

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 5 محاضر عدم إعلان سعر، وإزالة 27 حالة إشغال بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات.

وفي مركز بركة السبع، تابع رئيس الوحدة المحلية منظومة النظافة بالوردية الصباحية بنطاق المدينة، فضلا عن متابعة أعمال رفع المخلفات وتجمعات الأتربة بطريق كفر الحمادية وقري الحلامشة وكفر هلال وهورين وطوخ طنبشا، وتسوية طريق أمام مركز شباب الحلامشة ومحطة رفع الصرف الصحي بالحلامشة وطريقي ميت الموز بالدبايبة والعطف.