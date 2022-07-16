جهود أمنية لضبط مرتكبي إطلاق نار عشوائي وحرق في قرية بكفر شكر

تكثف أجهزة أمن القليوبية من جهودها لضبط المتورطين في واقعة مهاجمة مجهولين لممتلكات بعض المواطنين في قرية «ميت الدريج»، التابعة لمركز كفر شكر، على خلفية مصرع شاب بقرية «المنشأة الصغرى» المجاورة، حيث أطلق عليه 3 متهمين من القرية الأولى الرصاص، بسبب خلاف على دراجة، مما أسفر عن مقتله.

أمن القليوبية يسيطر على الموقف

وتمكنت أجهزة أمن القليوبية، بقيادة اللواء مروان حبيب، نائب مدير أمن القليوبية، والعقيد وائل رشاد، مفتش مباحث القليوبية، وضباط البحث الجنائي، في السيطرة على الموقف دون خسائر بشرية، بينما شهدت الواقعة حرق معلف ومنزلين وسرقة عجول من المعلف، وإضرام النار في المكان، مع إطلاق طلقات رصاص عشوائية، قبل هروب مرتكبي الواقعة، وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً بمدخل القرية من ناحية «المنشأة الصغرى».

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

تشييع جثمان قتيل كفر شكر

وشيع المئات من أهالي قرية «المنشأة الصغرى»، بدائرة مركز كفر شكر، في وقت سابق، جثمان الشاب «محمد يحيى»، الذي لقى مصرعه على يد 3 متهميمن من قرية «ميت الدريج»، دائرة المركز، أثناء دفاعه عن صديقه بسبب خلاف على دراجة نارية، وطالب الأهالي الجهات الأمنية بسرعة ضبط المتهم الهارب، والقصاص من قتلة المجني عليه، بعد ضبط اثنين من المتورطين في الواقعة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد سعفان، مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر، بوصول شاب مصاباً بطلق ناري، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، وإصابة «رزق أ. د.»، جزار، مقيم بمدينة كفر شكر، مصاباً بطلق ناري فى العضد الأيسر، ويخضع للعلاج بالعناية المركزة.

تبين من تحريات البحث الجنائي نشوب مشاجرة في حفل عرس بقرية «المنشأة الصغرى»، بسبب خلاف سابق على دراجة نارية بين الطرفين، وأثناء مغادرة المجني عليهما إلى منزل أحدهما، فوجئا بأعيرة نارية صوبهم من قبل مجهولين، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر، وفر الجناه هاربين خارج القرية، وتم ضبط اثنين منهم بعد الحادث بساعات، ويجري ملاحقة الثالث.