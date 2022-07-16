«من 6 لـ9».. تفاصيل الأغنية العاشرة لعمرو دياب في صيف 2022

يشهد صيف عمرو دياب لعام 2022، انتعاشة قوية للغاية حيث إنه طرح حتى الآن 9 أغنيات؛ آخرها زمن المجاملة التي كتبها تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي.

عمرو دياب قدم أغنيتين في رمضان

عمرو دياب خلال الأشهر الأربع الماضية، طرح 9 أغنيات بدأت بأغنيتين في شهر رمضان الكريم، وهما: السر واللى بينا حياة.

كما قدم 7 أغنيات بشكل متتالي بدأت بـ«هتدلع» ثم «اللي يمشي يمشي»، و«اللوك الجديد»، التي أعقبها بميجا ميكس غنائي بدأت بأغنية «ناس حلوة» وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري، وأغنية «ب و ح و ب و ك»، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، وميكساج وديچتال ماستر أمير محروس، وتسجيل اندرو داوود وشيري شكري.

بينما أغنية «وزير السعادة» كلمات هاني رجب، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وكانت آخر الأغنيات هي زمن المجاملة.

عمرو دياب يستعد لطرح أغنية «من 6 لـ9»

الأغنية الجديدة التي يستعد دياب لطرحها قبل نهاية شهر يوليو الجاري، تأتي بعنوان «من 6 لـ9»، وهي أغنية إيقاعية راقصة، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، الذي يمتلك أيضا أغنية مع عمرو دياب، ولكنه تم تأجيلها وهي «باريس»، ولم يتحدد بعد موعد طرحها.