بـ 60 أغنية.. «القاهرة» لتامر حسين الأنجح فنيا مع عمرو دياب في 14 عاما

بطرح أغنية "زمن المجاملة" للفنان الكبير عمرو دياب من كلمات الشاعر تامر حسين، وصلت عدد الأعمال الفنية التي تعاون فيها الهضبة مع حسين إلى 60 أغنية ما بين رومانسية ووطنية واجتماعية.

تامر حسين بدأ مشواره مع عمرو دياب بـ وياه

رحلة تامر حسين مع عمرو دياب بدأت عام 2009 عندما قدم له أغنية وياه في الألبوم الذي حمل عنوان الأغنية من تلحين عمرو مصطفى، واستمرت الرحلة إلى العام الجاري الذى شهد تقديمه لأغنيتين هما اللى يمشى يمشي وزمن المجاملة.

خلال السنوات الأربعة عشر الماضية، كانت أغنيات تامر حسين هي الأنجح مع عمرو دياب حيث قدم له دويتو القاهرة الذى شاركه فيه الغناء الفنان محمد منير، كما قدم له عدد من أنجح الأغنيات التي حصدت ملايين المشاهدات منها يوم تلات ويتعلموا وأنت الحظ.

تامر حسين قدم 6 عناوين لألبومات عمرو دياب

تامر حسين، أكثر الشعراء استحواذا على أسماء ألبومات الفنان الكبير عمرو دياب، حيث قدم له 6 أغنيات حملت عناوين ألبومات الهضبة وهي "وياه" عام 2009، ثم "بناديك تعالى" عام 2011، و"الليلة" عام 2013 و"شفت الأيام" عام 2014، و"أحلى وأحلى" عام 2016.

وتساوى حسين مع الشاعر الراحل مجدي النجار الذي قدّم 6 أغنيات لعناوين ألبومات دياب، بدأت عام 1986 بأغنية "هلا هلا"، و"ميال" عام 1988، وأغنية "متخافيش" عام 1990، وأغنية "حبيبي" 1991، وأغنية "أيامنا" عام 1992، وأغنية "يا عمرنا" عام 1993، ورحل النجار عن عالمنا عام 2014.