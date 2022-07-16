بسبب بكائه أثناء ممارسة الرذيلة.. عشيق الأم يعتدي على طفلها حتى الموت بالسلام

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة بسبب اعتداء عشيق والدته عليه بالضرب حتى الموت لبكائه أثناء ممارستهما الرذيلة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، ونقل جثة الطفل إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

الطفل القتيل عمره عام ونصف

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بضبط ربة منزل وعشيقها لاعتداء الثاني على نجلها حتى الموت بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «محمود م ج ع»، يبلغ من العمر عاما ونصف، وبالفحص تبين إصابته بكدمات في أماكن متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات بأن عشيق أم المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بمساعدتها.

وأضافت التحريات أنه أثناء ممارسة الأم وعشيقها الرذيلة استيقظ الطفل المجني عليه ودخل في نوبة من البكاء المستمر، ما جعل العشيق يعتدي عليه بالضرب في محاولة لمنعه من البكاء ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وأثناء محاولة هروب العشيق ووالدة الطفل، تحفظ الأهالي عليهما، وبدخول الشقة تم العثور على جثة الطفل، وحُرر محضر بالواقعة وجارٍ عرضهما على جهات التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

وفي سياق آخر، أصيب 3 أشخاص بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي في الكيلو 50 جراء حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد بإصابة 3 أشخاص نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالكيلو 50 بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لإسعافهم.