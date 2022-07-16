إصابة 3 أشخاص في انقلاب «توكتوك» على الطريق الدولي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «توكتوك»، أمام كوبري «الجدية»، على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالحادث

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص، إثر إصابتهم بجروح خطيرة جراء وقوع حادث انقلاب «توكتوك» أمام كوبري «الجدية»، بنطاق ذات المركز، ويجري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من «محمود عاشور أحمد»، 20 سنة، مقيم بمدينة رشيد، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«حسن محمود سعد»، 31 سنة، عامل، مقيم إدكو، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، و«محمد محمود صلاح»، 22 سنة، عامل زراعي، مقيم إدكو، مصاباً بكدمات وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه نزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى.

نقل المصابين لتلقي العلاج

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

حادث تصادم بين تريلا واتوبيس

كان قد استقبلت مستشفي وادي النطرون العام صباح اليوم 14 شخص مصابين بجروح خطيرة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا واتوبيس وجري عمل الاسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.