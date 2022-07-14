أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بالصف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 19 آخرون جراء حادث سير بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق الجمال في منطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة.

وفيما يلي ننشر أسماء الضحايا والمصابين، وهي:

أسماء المتوفين

أحمد سالم كامل، ويبلغ من العمر 35 عاما، وأحمد عاطف سيد، ويبلغ 16عاما.

أسماء المصابين

أحمد مجدي عبدالله 33 عامًا، أسماء زعفان 30 عامًا، سعيد سالم 18 عامًا، أحمد حسن شحاته 40 عامًا، عاطف سالم محمود 47 عامًا، كامل إبراهيم محمد 30 عامًا، مصطفى حسن عرفة 30 عامًا، سجدة علي عطية 30 عامًا، شيماء سمير محمد 30 عامًا، محمد حسين إبراهيم 34 عامًا، حازم أحمد حسن 9 سنوات، سامية حنفي محمد 40 عامًا، محمد سعيد حامد 32 عامًا، أحمد مصطفى عرفة، أحمد سيد عويس 18 عامًا، سالم عاطف سالم 21 عامًا، زياد محمد محمد 18 عامًا، محمود عاطف سالم 30 عامًا، محمد أحمد محمد 20 عامًا.

تفاصيل الحادث

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد يوقوع حادث مروري بمنطقة الصف، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الصف إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، ونقل المصابون إلى المستشفى لإسعافهم.

المرور ترفع آثار الحطام

كما دفعت الإدارة العامة للمرور في الجيزة بالأوناش والمعدات اللازمة؛ لرفع آثار الحطام، وتسيير العمل بالطريق بعدما توقف لبعض الوقف نتيجة الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بالتحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، تمهيداً لعرضها على لجنة فنية لبيان إن كان بها عطل فني تسبب في الحادث.

جهات التحقيق تستمع لأقوال المصابين

وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان وقوع الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث، وطلبت تقرير تحليل المخدرات الخاص بالسائقين لبيان ما أن كان أحدهما تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو الكحوليات وقت وقوع الحادث من عدمة، وأرسلت مندوبين عنها لسماع أقوال من تسمح حالته الصحية من المصابين للوقف على أسباب الحادث، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.