تفاصيل إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات بسوهاج

ذهب الشاب ذو العقد الثاني من عمرة برفقه والده الخمسيني لزيارة طبيب العظام بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، حيث أقلّ الشاب والده داخل السيارة، وعند العودة لمنزلهم بقرية الكولة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج سلكا طريق الكولا /أخميم .

ولكن لم يكن طريقهم كالمعتاد كل مرة يذهبا بها، فاصطدما بسيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، ليصاب الأب ونجله وينُقلا لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما وتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع الحادث

وكان قد تبلغ مركز شرطة أخميم بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق الكولة / أخميم بين 3 سيارات من بينهم سيارتى ملاكى وأخرى ربع نقل .

وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية.

وانتقلت وحدة بحث جنائى إلى موقع الحادث بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وبقيادة الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج.

قوات الأمن تنتقل لموقع الحادث

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث على طريق قرية الكولا بمركز أخميم بمحافظة سوهاج بين 3 سيارات 2 ملاكى والثالثة ربع نقل، وأخرى ربع نقل.

وأسفر الحادث عن إصابة أب ونجله حيث أصيب كلا من المدعو «أ. ع» سن 50 عاما باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح قطعى بالرأس، وذلك وفقا للتقرير الطبى لحالتة عقب نقلة لمستفى سوهاج الجامعى وإصابة ونجله المدعو «يوسف» سن 18 عاما باشتباه كسر بالفك السفلي، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لإسعافهم.

تحرير محضر الواقعة

كما تحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.