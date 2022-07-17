حظك اليوم برج الدلو الأحد 17-7-2022 مهنيا وعاطفيا

شخصية برج الدلو حنونة وهادئة بطبعها، لكنها تحتاج إلى الوقت للثقة في الآخرين، مما يجعل البعض يعتقد أنها نرجسية أو مغرورة، لكن سرعان ما تظهر مميزاته وقدراته اللطيفة مما يجعله يكتسب ثقة الآخرين تماما.

وتستعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تجيب على تساؤلات القراء الذين يبحثون عنها عبر محرك «جوجل» بخصوص حركة الفلك والكواكب، نقدم حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج الدلو من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، فأنه يتواجد القمر في منزلك الثاني مما يصيبك اليوم بالتشوش.. لذا يجب على مواليد برج الدلو أن يضاعفوا تركيزهم في عملهم لكي يتجنبوا النتائج السلبية والأضرار.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وتضيف «فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأنه رغم التشوش، فينوس بمنزل الحب تدعم علاقتك بمن تحب وتمنحك أفكارا إيجابية.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.