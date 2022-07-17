حظك اليوم برج الحوت الأحد 17-7-2022 مهنيا وعاطفيا

الرومانسية من أهم صفات مواليد برج الحوت، الذين يعشقون الحياة الحالمة والخالية من الأحقاد والمشاكل، لكنهم للأسف يصطدمون بالواقع ومشاكله، مما يجعلهم يدخلون في نوبات اكتئاب كثيرة.

وتستعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تجيب على تساؤلات القراء الذين يبحثون عنها عبر محرك «جوجل» بخصوص حركة الفلك والكواكب، نقدم حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج الحوت من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، فأنه يتناغم القمر مع أورانوس اليوم مما يمدك بروح مبادرة وتبدو أكثر انفتاحا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وتضيف «فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يتواجد القمر في برجك مما يجعلك لامعا ويمدك ذلك بأدوات السعادة.

نجوم برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.