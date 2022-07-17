عماد الدين أديب: التنسيق العربي الجماعي من أسباب قوة المنطقة في قمة اليوم

قال الإعلامي عماد الدين أديب، تعليقا على نتائج القمة العربية الامريكية اليوم، إن الدرس الأهم في الوقت الراهن أنه لا يجب على العرب أن يثقوا إلا بأنفسهم وبقدر قوتهم الذاتية وتفاهمهم والتوصل لحدود واضحة في التنسيق والتفاهم العربي بما يمنحهم القوة الجماعية لأن التفرق يجعلهم لقمة سائغة للأمريكان.

مستوى التنسيق والتفاهم العرب في القمة العربية الأمريكية

وأكد «أديب» خلال مداخلة هاتفية خلال لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مستوى التنسيق والتفاهم العرب في القمة العربية الأمريكية الأخيرة مهم للغاية، وحقق موقفا جماعيا منحهم قوة الموقف والتنسيق ووضع برنامج له حد أدنى وأقصى وهذا ما نريده دائما وليست خطوات التنسيق الفردي.

الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة وتداعيتها

وأشار «أديب» إلى أنه لولا الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة وتداعيتها ولولا فشل مفاوضات الدوحة مع إيران لما جاءت واشنطن للمنطقة فضلاً عن الضغوط الداخلية الأمريكية مع ارتفاع سعر برميل البترول وصوله لما يلامس حاجز 6 دولارات في بعض الولايات الأمريكية نتيجة ما أسماه الحماقة الأمريكية في تسخين العالم في فرض العقوبات تجاه روسيا وفرض العقوبات على موسكو، وفي نهاية الأمر أصبحت الطاقة كخام برينت أو مشتقات غير متوفرة بشكل يتقبله المستهلك أو يستوعبه خاصة أن الاقتصاد العالمي خسر قرابة 28 ترليون دولار كخسائر مباشرة أو غير مباشرة بعد الجائحة أعقبها ركود عالمي تضخمي جراء التداعيات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

أمريكا لاعب مهم في الساحة السياسية الدولية

وأوضح الإعلامي عماد الدين أن استطلاعات الراي الداخلية في الولايات المتحدة الامريكية تعكس تدني شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب ارتفاع تكاليف المعيشية للمواطن الأمريكي وتراجع مؤشرات انتعاش الاقتصاد الأمريكي، وهي من الأسباب التي دفعته للعودة للمنطقة، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين أمرين أولهما عدم الثقة التامة كعرب في الإدارة الامريكية وأيضاً تجنب التفكير الـحمق في إمكانية الاستغناء الكامل عنها قائلاً: «مينفعش نعمل كدة فالولايات المتحدة الامريكية لاعب رئيسي في العالم ولا يجب تحييده والاستغناء عنه أو العداء معه ولابد من الاستفادة من ذلك حيث أن العداء معها في المطلق خطأ وأيضا الثقة الكاملة خطأ أكبر».