إنقاذ طفلة وعودة الراية الخضراء للشواطئ.. تراجع في حالات الغرق بالمحافظات

شهدت محافظات مصر حالة انخفاض في عدد الغرقى، أمس السبت، حيث تلقت قوات الحماية المدنية بلاغين بحالات غرق، أحدها في الإسماعيلية، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من استخراج طفلة من أحد الشواطئ وهي على قيد الحياة، وحالة غرق شاب بنهر النيل في القليوبية، جار البحث عن جثمانه.

إنقاذ طفلة من الغرق في الإسماعيلية

وتمكنت قوات الإنقاذ وبعض الغواصين من استخراج طفلة من مياه شاطئ الزهور بمركز فايد في الإسماعيلية بعد أن جرفتها المياه إلى منطقة بعيدة عن الشاطئ وسط حالة فرحة من رواده.

غرق شاب بنهر النيل في القليوبية

ولقي شاب من قرية «البقاشين» مصرعه غرقًا بمياه النيل أمام قرية «الجزيرة» بدائرة كفر شكر في القليوبية، حيث تكثف قوات الإنقاذ النهري والغواصين جهودها للعثور على جثمانه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

رفع الرايات الخضراء على كثير من شواطئ اسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استقرار الأمواج في العديد من الشواطئ لليوم الثاني، ورفع الراية الخضراء على كثير من شواطئ الإسكندرية ليُسمح للمصطافين بسباحة آمنة، وذلك بعد أيام من الاضطراب وعدم استقرار الأمواج وخاصة في أيام عيد الأضحى ما أدى إلى غرق 12 فرد تم انتشال جثثهم.

وتتزامن حالة الاستقرار مع انتشال آخر جثتين غرقى في شواطئ الإسكندرية، حيث تمكن فريق غواصين الخير من انتشال جثمان «محمد م.إ» 21 سنة، غريق شاطئ أبو تلات، و«محمد أ.ال» 17 سنة، غريق شاطئ النخيل.