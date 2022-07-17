ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميا إلى 567.2 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، 567 مليونًا و275 ألفًا و561 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و387 ألفًا و63 حالة وفاة، بينما تعافى 538 مليونا و316 ألفا و983 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 430 إصابة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.77 ملايين، فيما تماثل أكثر من 99.98% الشفاء، بينما خضع 870 آخرين على الأقل للعلاج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

كوريا الجنوبية تسجل 14 حالة وفاة بـ«كورونا»

من جانبها، سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 40342 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 305 حالات من الخارج و 14 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات إلى 18761757 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 24742 حالة وفاة.

السلطات الصحية تسجل 21 إصابة في «قوانجدونج» الصينية

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الأحد، تسجيل 106 إصابات بـ«كورونا» محلية العدوى، في البر الرئيس للبلاد، بينها 53 في قانسو و 21 في قوانجدونج و9 في قوانجشي، فيما لم تسجل السلطات أي حالات وفاة بالفيروس، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى خروج 94 مريضا من مستشفيات في البر الرئيسي الصيني، بعد شفائهم، لترتفع الحصيلة إلى 220971 حالة.

وأمس السبت، سجلت وزارة الصحة الإيطالية، نحو 90 ألف إصابة بـ«كورونا»، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 20.08 مليون منذ يناير من العام قبل الماضي 2020.ووفقا لـ«منظمة الصحة العالمية»، أصبحت إيطاليا سابع دولة تتجاوز رسميا حاجز 20 مليون إصابة.