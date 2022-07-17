تفاصيل الالتحاق بكليات التربية الفنية 2022.. 3 اختبارات للقدرات

قال الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، إنّ هناك العديد من الإجراءات التي تتخذها الكلية للاستعداد لامتحانات القدرات لسنة 2022، التي تجريها الكلية للطلاب الراغبين في الالتحاق بها، وذلك وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات وهو شامل لجميع الكليات.

استعدادات مكثفة لبدء اختبارات القدرات

وأوضح حامد، أنّه حتى الآن لم يتم تحديد طبيعة اختبار القدرات هذا العام، موضحًا أنّ القرار يأتي من المجلس الأعلى للجامعات وسيتحدد خلال أسابيع قليلة، مضيفا أنّ الطلاب المتقدمين للكلية على شقين: الأول طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثاني الطلاب الوافدين، ومن المحتمل أن تأتي أعداد كبيرة من الوافدين هذا العام قادمون من دولة الكويت دون معرفة أعدادهم.

وأضاف حامد لـ«الوطن»، أنّ عدد سنوات الدراسة بكلية التربية الفنية 5، الأولى تكون بمثابة إعداد للطلاب، مؤكدا أنّه ليس هناك تخصص معين يتخصص الطلاب فيه، بل هناك شعبتين هما التثقيفية والتربوية، ويتم تشعيب الطلاب في السنة الثالثة ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس.

اختبارات القدرات للالتحاق بالكلية

1-اختبار نظري.

2-اختبار تعبير فني.

3-اختبار تصميم ابتكاري.

وأكد أنّه منذ ظهور جائحة كورونا، تم إلغاء الاختبار النظري لامتحان القدرات، للحد من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّ الكلية على استعداد تام لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المكثفة.

وأضاف حامد، أنّ الكلية منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس، والتي تتمثل في التعقيم المستمر الذي تجريه الكلية بصفة مستمرة والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وإلزامهم بارتداء الكمامة في موعد امتحانات القدرات وفي الكلية بشكل عام.