«مياه أسيوط» تختتم اختبارات القدرات للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية

أنهت شركة مياه الشرب بأسيوط، فعاليات اختبار القدرات والمقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه من أبناء الدفعة الجديدة من خريجي الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 ــ 2022.

آخر موعد لإجراء الاختبارات الإلكترونية

وأكد المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه، أن اليوم آخر موعد لإجراء الاختبارات الإلكترونية والمقابلة الشخصية للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبارات في المواعيد المحددة طبقا للموقع الجغرافي.

أداء الاختبارات والمقابلة الشخصية

وأضاف محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أداء الاختبارات والمقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه والذين انطبقت عليهم شروط الالتحاق بالمدرسة طبقا لما تم الإعلان عنه، بدأت من يوم السبت الموافق 3 يوليو 2022 وحتى اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 على مستوى محافظات «أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان»، وتم تخصيص يومي 3 و4 يوليو 2022 لإجراء اختبارات القدرات للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد.

كما تم تخصيص يوم 5 يوليو لإجراء اختبار القدرات والمقابلة الشخصية للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة بمحافظتي سوهاج وقنا، كما تم إجراء اختبار القدرات والمقابلة الشخصية للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة بمحافظتي الأقصر وأسوان أمس الموافق 6 يوليو، واليوم هو آخر موعد لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبارات في مواعيدهم المخصصة.