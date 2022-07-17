المواعيد الأسبوعية لحافلات السفر من العريش إلى القاهرة وسعر التذكرة

أعلنت هيئة النقل والمواصلات بشمال سيناء عن مواعيد حافلات السفر من العريش إلى القاهرة ذهابا وعودة، والمحطات المخصصة لعملية نقل الركاب.

حيث جاءت مواعيد الحافلات بحسب بيان صحفي صادر اليوم، كالتي:

من العريش إلى القاهرة الكُبرى

الأيام: السبت والأربعاء.

التوقيت: الساعة الـ 9:30 صباحا انطلاقًا من خلف مسجد النصر وسط العريش.

محطات التوقف بالعريش: ماركت طيبة 10 صباحا - قرية سما العريش 10:30 صباحا.

محطات التوقف بالقاهرة الكُبرى: ألماظة «مستشفى مصر للطيران»- رمسيس «مستشفى القبطي» - جامعة القاهرة.

الوجهة النهائية: موقف النقل الجماعي الجديد بـ6 أكتوبر بجوار مول سيتي سكيب.

مواعيد العودة من القاهرة إلى العريش

وأضاف البيان أن مواعيد العودة جاءت كالتالي:

من القاهرة الكُبرى إلى العريش

الأيام: الجمعة والثلاثاء

التوقيت: الساعة الـ 7:30 صباحا انطلاقًا من موقف النقل الجماعي الجديد بـ6 أكتوبر بجوار مول سيتي سكيب.

محطات التوقف بالقاهرة الكُبرى: جامعة القاهرة 8:15 صباحا - رمسيس «مستشفى القبطي» 9 صباحا - ألماظة «مستشفى مصر الطيران» 9:30 صباحا.

الوجهة النهائية: مسجد النصر

أسعار تذاكر السفر

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: التذاكر بعد تطبيق التسعيرة الجديدة

من موقف «النقل الجماعي الجديد» بالسادس من أكتوبر إلى العريش والعكس 165 جنيها.

من محطة جامعة القاهرة إلى العريش والعكس 145 جنيها.

كما كشف البيان عن أن خدمة الحجز والتواصل هاتفيا عبر الأرقام الأتية واتساب: 01067173000، وهاتف: 15831.