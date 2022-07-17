خريطة قناة «مدرستنا» في فترة الإجازة الصيفية.. تعليم وترفيه

تستمر قناة مدرستنا في تقديم رسالتها التعليمية والترفيهية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، خلال فترة الإجازة الصيفية، للحفاظ على مستنوى تنمية ثقافة ومهارات التلاميذ رغم توقف الدراسة.

وأجرت قناة مدرستنا عدد من التغييرات على مواعيد البرامج خلال الفترة المقبلة، لتناسب المواعيد الصيفية بما يشمل الفقرات التعليمية.

خريطة برامجية متنوعة لقناة مدرستنا في الصيف

أضافت قناة مدرستنا إلى خريطتها البرامجية الجديدة عدد من البرامج الهادفة والممتعة التي تحرص على تحقيق مزيد من التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور بطريقة مختلفة.

من أبرز هذه البرامج الجديدة «هقولك عملت إيه»، وتستضيف فيه سارة المنذر عددًا من الآباء والأمهات الذين حققوا إنجازات مع أطفالهم، لتقديم نماذج مشرفة وملهمة لمن ساهموا في تنشئة جيل متميز.

فيما يطرح أحمد صبري في برنامجه القصير «ماذا لو» عددا من التساؤلات والفرضيات التي من شأنها جذب المشاهد، ودعوته للتفكير في أصول الأمور، ويعرض في تمام الساعة الخامسة و10 دقائق عبر قناة مدرستنا.

الصحة النفسية للطفل على مائدة مدرستنا

يهتم برنامج «ماذا لو» بدعوة المشاهد للابتكار وتوسيع مداركه الفكرية لمعرفة أسباب وجود الأشياء من الأساس، مثل «ماذا لو اختفى القمر فجأة؟» أو «ماذا لو توقف الزمن؟» وهكذا.

ويناقش برنامج «إزاي» الصحة النفسية للطفل، وأنواع الاضطرابات الشائعة بين الطلاب، وأهم العوامل المؤثرة على نفسيتهم وتقديم نصائح حول كيفية التحكم مسببات الأذى.

وفي برنامج «المكتبة»، تحرص الإعلامية ندى الشبراوي على تقديم ترشيحات لأهم الكتب الكلاسيكية التي تفيد الأطفال والطلاب في العديد من المجالات.

ويذاع برنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين، خلال الفترة المقبلة من السبت إلى الأربعاء، في تمام الثامنة مساء، ويحرص على مدار ساعتين على تقديم معلومات ونصائح وفقرات عن كل ما يخص الأسرة والطلاب وتطورات التعليم في مصر.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تحرص مدرستنا على استكمال عرض برنامج «عالم الحروف»، وهو عرض رسوم متحركة قصير يحاول فيه الطلاب حل اللغز للخروج من متاهة سيبويه، في إطار درامي مليء بالإثارة والتشويق، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرا، فيما يعاد عرضه على مدار اليوم.

فيما يعرض الموسم الثاني من برنامج «تعلم»، الذي يساعد الطلاب على تعلم أشياء جديدة مثل اللغات والبرمجة والرسم وغيرها من الأنشطة، من الساعة الثانية وحتى الثالثة عصرا.

ويقدم المذيع عبد الله عنان برنامج «تحدي المختبر» في موسمه الثاني ما بين الثالثة والرابعة عصرا، وهو أول برنامج مسابقات علمية يتنافس فيه الطلاب على حل التجارب، ما يساهم في تعزيز معرفتهم العلمية وتنمية مهاراتهم بطريقة مسلية.

وتحرص قناة مدرستنا على تنمية المهارات الاجتماعية والأسرية لدى الأطفال، وذلك من خلال برنامج «حوار عائلي جدا» الذي تقدمه آلاء جاويش ويهدف في موسمه الثاني على مناقشة الاختلاف في وجهات النظر بين الآباء والأبناء، من خلال حوار متبادل يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، ويعرض الساعة الرابعة عصرا.

ويقدم الإعلامي عبد الله عنان أيضا برنامج المختبر، الذي يستعرض التجارب العلمية للطلاب سواء الموجودة في المناهج أو محتوى ثري وشيق من باب المعرفة على مدار حوالي ربع ساعة، كما يقدم شريف حمودة برنامج «سوبر هيرو» للموسم الثاني على التوالي، وهو برنامج قصير يستعرض أهمية الرياضة لتنمية العقل، ويعرض عدد من التمارين اليومية التي يمكن أن تشارك فيها الأسرة كلها.