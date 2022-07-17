الأرصاد: ارتفاعات تدريجية وطفيفة في درجات الحرارة بداء من اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم، ستشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا ولطيفا في درجات الحرارة، إذ ترتفع قيم الحرارة اليوم عن الأمس بدرجتين، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية.

أغلب الكتل المؤثرة على البلاد قادمة من البحر المتوسط

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن أغلب الكتل المؤثرة على البلاد قادمة من البحر المتوسط وفيها ارتفاع في نسب الرطوبة، وستكون درجة الحرارة المحسوسة أعلى من درجات الحرارة المعلنة «المقاسة في الظل» بما يتراوح من 2 درجة إلى 3 درجات، أي ستصل إلى 38 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الأجواء في فترة النهار حارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى وجنوبي الصعيد وسيناء، وفي فترات الليل، وبخاصة مع وجود نشاط للرياح سرعاته بين 30 و40 كم في الساعة، فإن هذا الأمر سيساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، وبالتالي نشعر باعتدال في الأجواء على أنحاء الجمهورية كافة.

استمرار تكون شبورة مائية خفيفة

وأشارت إلى أنّ من المتوقع استمرار تكوّن شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، لكنها خفيفة تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، في الساعة السادسة صباحا.

وأكدت، أن من المتوقع غدا المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 37 درجة مئوية، والمحسوسة بين 39 و40 درجة مئوية وهو ما سيستمر على مدار هذ الأسبوع.