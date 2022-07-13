اعرف آلية تخصيص الوحدة السكنية في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين عن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يسعى البعض لمعرفة خطوات وشروط الحجز، ومن ثم التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع.

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

ويأتي ذلك البحث بعد إعلان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح 33 وحدة سكنية، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، داخل مدينة القاهرة الجديدة، الذي يعد من المواقع المميزة داخل مدينة القاهرة الجديدة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، آلية تخصيص الوحدات السكنية المطروحة، داخل مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

آلية تخصيص الوحدات في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

وفقا لبيان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، سيتم تخصيص الوحدات السكنية المطروحة، ضمن مشروع لؤلؤة، بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس المقبل بمقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الرئيسي، في 3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

وحددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، قد نوهت في بيانها، المهلة المحددة لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات المطروحة، بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وشراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 18 يوليو وحتي يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري، الذي سيكون آخر فرصة لشراء كراسة الشروط.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، تطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة بصورة مستمرة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.