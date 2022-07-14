نظام سداد وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.. الحجز يبدأ الاثنين المقبل

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال هذه الأيام عن التفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وذلك تزامنا مع إعلان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح 33 وحدة سكنية، بهذا المشروع، داخل مدينة القاهرة الجديدة، على أن يبدأ الحجز، الاثنين المقبل.

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

ويعد من أكثر ما يبحث عنه المواطنون الراغبون فى التقدم لحجز وحدة سكنية، ضمن وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، هو نظام السداد الخاص بتلك الوحدات، كي يتمكنوا من معرفة قيمة ومدة السداد.

لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، نظام سداد وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وفقا لما صدر عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

نظام سداد وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

وفقا لبيان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فإن نظام سداد قيمة الوحدات السكنية المطروحة، ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، إذ يمتاز بوجود تسهيلات على السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، داخل مدينة القاهرة الجديدة، عملية سداد القيمة الإجمالية للوحدة السكنية.

ويقع مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة في أرض الجمعيات الجديدة بالتجمع الخامس بالقرب من جمعية جرين بيتش، الذي يعد موقعا إستراتيجيا قريبا من أهم المراكز الخدمية في المدينة من منطقة الجامعات.

ويأتي ذلك المشروع، فى إطار طرح وزارة الإسكان والمرافق عدد كبير من الوحدات السكنية، وقطع الأراضي داخل المدن الجديدة بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بشروط معينة.

كما أنه من أبرز الشروط اللازمة للحصول على وحدات وأراضي وزارة الإسكان والمرافق، أن لا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عاما، وأن لا يكون المتقدم للحجز قد استفاد من قبل بوحدة سكنية أو قطعة أرض.