مصرع اثنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرون، إثر وقوع 4 حوادث سير متفرقة على طرق جنوب سيناء.

كان اللواء شريف روؤف مدير أمن جنوب سيناء، تلقي 4 بلاغات تفيد وقوع حوادث علي الطرق بالمحافظة، ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 14 آخرين.

انقلاب سيارة ملاكي

البلاغ الأول تلقاه مدير الأمن من شرطة النجدة، وأفاد بانقلاب سيارة ملاكي رقم (9967. ط ج. ع) عند مدخل كمين الساحل للطريق الجديد، ما أسفر عن مصرع السيد محمد الصغير، 52 سنة، من مدينة الطور، ويعمل بأحد المساجد.

وأصيب في الحادث كل من هشام السيد علي، 42 سنة، من مدينة الطور، وسامى محمود منصور، 8 سنوات، من مدينة الطور، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الطور العام، فيما نُقل المصابون إلى مستشفي الزهراء بطور سيناء لتلقي العلاج.

إصابة 6 أشخاص

وأفاد البلاغ الثاني بانقلاب سيارة ملاكي أيضًا تحمل رقم (3656 ق هـ)، بعد كارتة عيون موسى في اتجاه النفق، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص كلهم من محافظة الجيزة، وهم علي سالم مرعي، 46 سنة، وكريم علي سالم، 10 سنوات، ورؤى علاء سالم، 10 سنوات، وعفاف كمال موسى، 47 سنة، وآية علاء الدين، 15 سنة، وجنة علي سالم، 14 سنة.

تصادم سيارتين

وتضمن البلاغ الثالث تصادم سوزوكي رقم (د ق 2778 ) بميكروباص (ق ه ج 3236) على طريق «أبورزق - نزلة مانتا» برأس سدر، ما أسفر عن مصرع فوزي جرجس حنا، 51 سنة، من المنيا، وإصابة عبد الناصر عوض عبد الحميد، 39 سنة، من المنوفية، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى رأس سدر.

أما البلاغ الرابع فأفاد بانقلاب سيارة ملاكي رقم (ق م ع 712) بعد كمين رأس محمد بنحو 10 كيلو مترات في اتجاه الطور على الطريق الجديد، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جميعهم من القاهرة، وهم هدير أسامة حلمي، 30 سنة، باشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأسامة حلمي حسين، 60 سنة، باشتباه كسر باليد اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، وندى أسامة حلمي، 23 سن، باشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح بالرأس وسحجات وكدمات، ومريم أسامة حلمي، 16 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالضلوع اليسرى. ونُقل المصابون إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيق في الحوادث.