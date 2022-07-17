وظيفة شاغرة في «النقل العام» بالقاهرة: «رئيس إدارة الشؤون الطبية» بخبرة 17 عاما

أعلنت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، واشترطت وجود سنوات خبرة تتمثل فى 17 عاما عمل بعد الحصول على المؤهل للمتقدم من خارج الهيئة، و قضاء مدة بينية قدرها سنه على الأقل فى وظيفة من الدرجة مدير عام للمتقدم من داخل الهيئة، والمؤهل بكالوريوس طب وجراحة والتقديرمقبول فأعلى.

وأوضحت الهيئة أن التقديم مستمر حتى 15 أغسطس المقبل فى الأمانة الفنية للجنة القيادات داخل مبنى رئاسة هيئة النقل العام الكائن فى امتداد شارع رمسيس بالجبل الاحمر في مدينة نصر.

مهام الوظيفة المطلوبة

وأكدت هيئة النقل العام أن من يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية يعمل تحت توجيه الإداري العام لرئيس مجلس الإدارة لهيئة النقل العام، ويعتمد خطة توفير الرعاية الطبية والوقائية وكفاءة العاملين علي تطويرها، ويشرف علي أعمال الشئون الوقائيه ويعتمد إجراءات الوقايه من الأمراض المهنية، ويعتمد قرار الكومسيون الطبي بالنسبه للعلاج الخارجى، وتنظيم أعمال الضمان الصحي للعاملين بالهيئة بالإشتراك مع الجهات المختلفة، كما يقوم بالتعاقد مع الأطباء الاستشاريين فى فروع الطب المختلفه غير المتوفره بالادارة المركزية، ويشرف علي اجراءات الشراء للأدوية و المستلزمات الطلبيه وخلافه من الداخل أو الخارج، كما يقوم برئاسة بعض اللجان التي تتفق مع الواجبات و المسؤوليات الوارده ببطاقة الوصف.

وأكدت هيئة النقل العام بالقاهرة أن من المهارات المطلوبة فى شغل الوظيفة أن يكون قد شغل إحدى الوظائف الإشرافية،علاوة على إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية فهى تتمثل فى تقديم أصل و 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد التاريخ الوظيفى والقدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار والقدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلى و6 صور شخصية.