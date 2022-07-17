ضبط 1349 قضية حجب سلع غذائية و34 كيلو بانجو وحشيش وهيروين خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة، وضبط 35 قضية حجب سجائر بإجمالي مضبوطات 5223 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وضبط 5 قضايا امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ74,100 طن أقماح محلية، وضبط 5 قضايا بمضبوطات 186 قطعة «17 صوتية، 104 ضوئية، و65 ملصقا».

ضبط 4121 قضية سرقة تيار كهربائي

وأسفرت جهود حملات قطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 2424 قضية متنوعة في مجال مكافحة الظواهر السلبية بمترو الأنفاق والسكة الحديد، وضبط 4121 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 137 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 48 قطعة سلاح و88 قضية مخدرات وتنفيذ 46642 حكما قضائيا متنوعا.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 88 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 30,665 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,765 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,150 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 500 جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 295 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 220 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 175 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 15 جراما، و718 قرصا مخدرا.

وجرى ضبط 13 متهما هاربا، و9 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 199 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21494 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم.

ضبط 13417 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 13417 مخالفة مرورية متنوعة.

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بحوزة 9 متهمين، وتنفيذ 2537 حكما قضائيا متنوعا.

مشادة كلامية انتهت بجريمة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، والتي تقدمت بتقرير طبي منسوب صدوره لإحدى المستشفيات يفيد بوفاة شقيقها المقيم بذات الدائرة، متأثرا بإصابته، والسابق حجزه بالمستشفى إثر ادعاء مصادمة.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبيّن أنّه بتاريخ 5 الحالي، حدثت مشادة كلامية بجوار المستشفى محل عمل المتوفى بينه وبين آخران- مقيمان بدائرة القسم لخلافات بينهم حول العمل، قام على إثرها أحدهما بدفع المتوفى، ما أدى لسقوطه أرضا واصطدام رأسه بحجر، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما مُحمل عليها كمية من الحديد الخردة وزنت 2 طن- عدد 3 بطاريات معدات- بنطة حفار كبيرة- عدد 6 طنبورة حديد خاصة بسيارات النقل "مجهولين المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بشرائها من أحد الأشخاص خفير بأحد المواقع تحت الإنشاء، بمحافظة السويس نظير مبلغ مالي، بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء مشرف الموقع المشار إليه حضر وبصحبته خفير الموقع سالف الذكر وبحوزة الأخير المبلغ المالي المشار إليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المضبوطات.

مكافحة جرائم السرقة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، له معلومات جنائية، بسرقة مبلغ مالي من شخصين حال وجودهما بدائرة القسم عن طريق انتحال صفة رجل شرطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

ضبط محكوم عليه هارب وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط هارب محكوم عليه بالسجن المؤبد، مقيم بمحافظة الشرقية وبحوزته نصف كيلو جرام لمخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالي، حال استقلاله إحدى السيارات.

وبمواجهته اعترف بحيازته لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لسهولة التنقل، وأقر بالحكم الصادر ضده، واتخذت الإجراءات القانونية.