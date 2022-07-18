الأعلى للجامعات يشدد على تطبيق إجراءات كورونا باختبارات القدرات

أكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ، أن كليات « التربية الرياضية - التربية الفنية - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - التربية النوعية - الإعلام - التمريض - التربية الموسيقية - الكليات التكنولوجية» التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من اختبارات القدرات 2022، أنهت كافة استعدادتها بهذا الشأن، والتي من المقرر أن تنطلق بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا..

اختبارات القدرات 2022

وأضاف رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالأعلى للجامعات في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن اللجنة شددت على كافة الكليات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا ، لافتا إلى أن ما يتعلق بضرورة حصول الطالب على لقاح كورونا كشرط لدخول اختبارات القدرات 2022 ترجع للجامعات وليس للجنة.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لتنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023 وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، بجانب الإلتزام بالمعايير والضوابط والقواعد التي نص عليها القرار الوزاري فيما يتعلق بتنسيق القبول.