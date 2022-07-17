تحليل كورونا السريع.. استشاري مناعة يوضح كل ماتريد معرفته عن طرق استخدامه

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، إن تحليل كورونا السريع، تكون نتائجه صحيحة حال ظهور أعراض على مصاب كورونا الإيجابي، وهو مفيد فى حالات تعاني من أعراض خفيفة ومتوسطة، أو الأشخاص الذين خالطوا مصابا بكورونا ويشتبهون فى الإصابة بالعدوي، ويمكن للأشخاص الذين يريدون التأكد من إصابتهم بكورونا من عدمه الاستعانه به.

تحليل كورونا السريع

واستعرض استشاري المناعة، كيفية استخدام تحليل كورونا السريع، قائلا: «شريط الربيد تيست بنجهزه، ووضع نقطة دم عليه، وفى حال عدم تغير لون الشريط الريبد تيست تكون النتيجة سلبية، وفى حال تغير اللون تكون النتيجة ايجابية ويتم العزل المنزلى واتباع كافة التعليمات التى أقرته وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل المنزلى لمصابي كورونا»، لافتا الى أنه فى بعض الأحيان تكون نتائح تحليل كورونا السريع غير صحيحة لذلك فإن تحليل «بي سي آر» هو القرار الصحيح لمسحة كورونا.

دور البرد المنتشر حاليا

وأضاف الدكتور أمجد الحداد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن دور البرد المتتشر حاليا معظمه كورونا، وعلى المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، لافتا الى أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا خفيفة وليست بالقوة التى شهدناها على معظم التحورات فى بداية الجائحة، واللقاحات مهمة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم ما زاولو تحت الخطر وأكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.

وتابع قائلا إن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل يجب أن يحصلوا على اللقاحات، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، واللقاحات الخاصة بالسيدات الحوامل هو لقاح فايزر وهو عبارة عن جرعتين يفصل يفصل بينهم 12 يوم فقط واللقاحات آمنة وفعالة لهم ولا داعى للخوف أو القلق.