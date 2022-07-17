تنفرد بقسم الهندسة الصناعية.. تعرف على أقسام وأهداف هندسة الزقازيق

تستعد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق لاستقبال الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام والذين حصدوا درجات علمية تؤهلهم للالتحاق بهذه الكلية التي تعد هدفا لكثير من الطلاب.

أقسام كلية هندسة الزقازيق

ووفقا لبيان أصدرته جامعة الزقازيق فإن الكلية يوجد بها خمسة أقسام طلابية رئيسية هي الهندسة المدنية والكهربائية والصناعية والمعمارية والميكانيكية وتنفرد بقسم الهندسة الصناعية عن باقي جامعات مصر.

الأقسام التعليمية في كلية هندسة الزقازيق

وأشار البيان إلى أن الكلية يوجد بها العديد من الأقسام التعليمية مثل قسم الهندسة الإنشائية وهندسة المواد وهندسة التشييد والصرف الصحي والمياه والفيزياء والمساحة وخلافه.

أهداف كلية هندسة الزقازيق

تسعى الكلية لتخريج مهندسين متميزين قادرين على العمل والإبداع والابتكار والمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمي في مختلف المجالات الهندسية.

كما تسعى إلى تحقيق التميز الأكاديمي وإعداد باحثين قادرين على التعلم المستمر ومواكبة التطور العلمي، والإسهام في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأيضا تسعى الكلية إلى تحديث لائحة البرامج الدراسية ومحتوى المقررات بحيث تلائم احتياجات سوق العمل وزيادة وتطوير الوسائل التعليمية، بما يضمن توصيل المادة العلمية بطريقة فعالة، عن طريق التعلم عن بعد وتطوير البحث العلمي الهندسي والعمل على تنمية القدرات الإبداعية والابتكار والمساهمة الفاعلة في صنع التكنولوجيا.

المساهمة في تنمية المجتمع

وتهدف إلى تنمية المجتمع المحيط بها ككل وتحقيق النهوض التعليمي والاجتماعي من خلال التواصل مع كافة قطاعات المجتمع وتقديم الخبرات والاستشارات له وحل مشكلاته في كافة المجالات الهندسية والعمل.